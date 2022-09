Die Glückstädter Feuerwehr rückte vom Fleth wieder ab, weil es augenscheinlich keinen Anlass für einen Einsatz gab. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Feuerwehr stellt keine Gefahr fest Fehlalarm führt zu Sperrung am Fleth in Glückstadt Von Jürgen Kewitz | 20.09.2022, 18:26 Uhr

Ein Notruf führte am Montagabend (20. September) zu einem Feuerwehreinsatz am Fleth in Glückstadt. Einen Grund dafür gab es wohl nicht.