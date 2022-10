Mit dem Lastenanhänger transportiert Jens Deye auch seine Gartenmöbel. Foto: Herbert Frauen up-down up-down Schrank und Kanu transportiert Radfahrer Jens Deye aus Herzhorn: Leben auf dem Dorf ganz ohne Auto Von Herbert Frauen | 09.10.2022, 12:49 Uhr

Die Lebensmittel passen bei Jens Deye in die Radtaschen. Er wohnt in Herzhorn ohne motorisierten Untersatz, arbeitet aber in Hamburg. Der Bus stellt für ihn keine Alternative dar.