Ziel Glückstädter Markplatz: Die Fahrrad-Demo führte am Sonnabend von Hohenfelde über Herzhorn in die Elbestadt. Foto: Herbert Frauen up-down up-down Protest gegen Küstenautobahn Fahrrad-Demo von Hohenfelde nach Glückstadt: Über 200 Teilnehmer gegen Weiterbau der A20 Von Herbert Frauen | 23.04.2023, 12:02 Uhr

Die Verkehrsclubs VCD und ADFC, die Umweltverbände Nabu und BUND, der Kreisverband der Grünen und Fridays for Future hatten zu der Aktion am Sonnabend aufgerufen. Auch in Herzhorn gab es eine Kundgebung.