Der Basarreigen in Glückstadt und Umgebung startet alljährlich mit der Hobbykunstausstellung im Gymnasium. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Erster Weihnachtsmarkt in Glückstadt Basar der Hobbykünstler im Detlefsengymnasium Von Jürgen Kewitz | 04.11.2022, 10:58 Uhr

Knapp 30 Aussteller bieten am Wochenende in der Schule am Dänenkamp ihre Produkte an.