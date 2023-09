Einwohnerversammlung mit Ministerin Aminata Touré Erste Flüchtlinge sollen kommende Woche in die Marinekaserne Glückstadt einziehen Von Christian Lipovsek | 22.09.2023, 20:12 Uhr Sozial- und Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) stand am Freitagabend in der Stadtkirche den Glückstädtern zum Thema Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Rede und Antwort. Foto: Michael Ruff up-down up-down

Gut 400 Interessierte hörten am Freitagabend von Sozialministerin Aminata Touré (Grüne), warum das Land die Erstaufnahme in der Stadt eröffnen will. Anschließend gab es viele Nachfragen.