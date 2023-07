Auch am Donnerstag staute sich am Neuendeich der Verkehr vor der Kreuzung bis zur Einfahrt Kimming beziehungsweise wieder bis zum Job-Center zurück. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Elbfähre Glückstadt-Wischhafen Erneut Mega-Stau vor der Elbfähre Glückstadt Von Jürgen Kewitz | 20.07.2023, 14:38 Uhr

Am zweiten Tag in Folge gibt es an der Elbfähre Glückstadt extrem lange Wartezeiten.