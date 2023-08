Einschulung 143 Kinder erleben ihren ersten Schultag in Glückstadt und Kollmar Von Jürgen Kewitz | 31.08.2023, 05:30 Uhr Erstklässler (v. l.) Käthe, Julien, Thore, Mia und Anna vor dem Banner ihrer Schule in Glückstadt. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down

Mit Freude, Aufregung und großen Schultüten kamen die Kinder zu ihren Einschulungsfeiern in die Bürgerschule in Glückstadt und in die Schule am Deich in Kollmar.