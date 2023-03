Lüfter vor der Rettungswache: Die Feuerwehr sorgte nach dem Gasaustritt für Durchzug im Gebäude. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Defekte Leitung Gas-Alarm in der Rettungswache Glückstadt Von Jürgen Kewitz | 31.03.2023, 16:03 Uhr

Nachdem am Tag am Gasanschluss der Rettungswache am Janssenweg gearbeitet worden war, stellten Notfallsanitäter am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr Gasgeruch im Gebäude fest.