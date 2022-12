Das Psychiatrische Centrum an der Grillchaussee in der Engelbrechtschen Wildnis war Einsatzort für gleich drei Feuerwehren. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Psychiatrisches Centrum an der Grillchaussee Einsatz für drei Feuerwehren in der Engelbrechtschen Wildnis Von Jürgen Kewitz | 21.12.2022, 13:03 Uhr

In der Engelbrechtschen Wildnis und Herzhorn heulten die Sirenen, Brandbekämpfer eilten zu ihren Gerätehäusern und auch in Glückstadt setzten sich Einsatzkräfte in Bewegung zum Einsatzort.