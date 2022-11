Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs in der Carl-Legien-Straße. Foto: Sabine Gudath via www.imago-imag up-down up-down Einbruch in Grundschule Einbrecher zerstört Fenster an der Bürgerschule in Glückstadt Von Jürgen Kewitz | 04.11.2022, 16:36 Uhr

Bisher unbekannte Täter richteten an der Grundschule in der Carl-Legien-Straße Sachschaden bei einem Einbruchsversuch an.