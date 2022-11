Zug der Nordbahn im Glückstädter Bahnhof: Am Dienstagnachmittag wurde die Strecke in Richtung Elmshorn kurzzeitig für den Bahnverkehr gesperrt. Archivfoto: Christine Reimers up-down up-down Zwischen Glückstadt und Elmshorn Züge stehen still: Kinder auf den Gleisen Von Jürgen Kewitz | 02.11.2022, 15:41 Uhr

Weil ein Lokführer am Dienstag, 1. November, Kinder in der Engelbrechtschen Wildnis im Bereich der Bahngleise beobachtete, stand der Zugverkehr kurzzeitig still.