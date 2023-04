Musik for the Kitchen tritt im Rahmen der Nacht des Jazz im Detlefsen-Museum in Glückstadt auf. Foto: Musik for the Kitchen up-down up-down 10. Nacht des Jazz Ein Abend, sechs Bands – Glückstadt im Zeichen des Jazz Von shz.de | 25.04.2023, 17:31 Uhr

In der Altstadt, am Markt und am Fleth findet am Sonnabend, 6. Mai, die Nacht des Jazz statt.