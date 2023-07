Die Glückstädter DRK-Bereitschaft kommt jetzt in der früheren Halle von „Martina’s Taxi“ am Lentzenweg unter. Für Uwe Glindmeier gibt es aber noch einiges zu tun, bis der Standort voll genutzt werden kann. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Ersthelfer ziehen um Von Kollmar zurück nach Glückstadt: Neuer Standort für die DRK-Bereitschaft Von Jürgen Kewitz | 17.07.2023, 18:00 Uhr

Weil es in Glückstadt zuletzt keinen geeigneten Standort gab, waren die Einsatzfahrzeuge der DRK-Bereitschaft übergangsweise in Kollmar untergebracht. Jetzt ziehen die Ersthelfer in eine Halle des ehemaligen Taxibetriebs „Martina’s Taxi“ in Glückstadt.