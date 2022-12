Der Mittelfleth in Glückstadt war Tatort eines außergewöhnlichen Diebstahls. Foto: Grischa Malchow up-down up-down Ungewöhnlicher Diebstahl in Glückstadt Dieb klaut Gepäckträger und Werkzeug Von Jürgen Kewitz | 07.12.2022, 16:37 Uhr

Er will nur mal kurz in die Post-Filiale in Glückstadt. Als der Radfahrer zurückkehrt, fehlt bei seinem E-Bike der Gepäckträger samt Ladung. Die Polizei sucht Zeugen.