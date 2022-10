Werkfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr waren Sonntagabend mehrere Stunden im Einsatz, um bei der Firma EBS ein Feuer zu löschen. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Feuer an der Stadtstraße Dichte Rauchwolke am Glückstädter Elbdeich: Restmüll auf Steinbeis-Gelände gerät in Brand Von Jürgen Kewitz | 10.10.2022, 10:59 Uhr

Erneut ist bei der Firma EBS Concept an der Stadtstraße in Glückstadt ein Feuer ausgebrochen. Wieder einmal scheinen Materialien, die nicht in den Restmüll gehören, ursächlich zu sein.