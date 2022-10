Rhin in Flammen bietet Lichter auf dem Wasser und an Land. Foto: Herbert Sosat up-down up-down Feuerwerk in Engelbrechtsche Wildnis Der Rhin soll wieder „in Flammen“ stehen Von Herbert Frauen | 11.10.2022, 13:48 Uhr

Die traditionelle Veranstaltung findet wie immer am letzten Freitag der Herbstferien statt. Start des Laternenumzuges ist am 21. Oktober am Poppenhuus.