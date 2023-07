Überall auf dem Friedhof wachsen Wildkräuter, aus denen man Tee machen kann. Hier: die Ringelblume, die bei der Wundheilung hilft. Foto: Herbert Frauen up-down up-down Teepflanzen zwischen Gräbern Der Friedhof Herzhorn wird zum Kräutergarten Von Herbert Frauen | 03.07.2023, 16:00 Uhr

Friedhofsgärtnerin Silke Grünberg erklärt unter dem Motto „Un wat is mit Tee?“ verschiedene Teepflanzen, die auf dem Friedhof Herzhorn wachsen. Jetzt ging es nach einem Rundgang an die Zubereitung und Verkostung in der Kapelle.