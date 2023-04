Tobias Mayer, Klaus Kruse, Jens Müller, Christine Meyn, Jennifer Hagelstein, Olaf Petersen und Henning Kardel (v.l.) stellen sich für die Kollmaraner SPD als Direktkandidaten zur Wahl. Foto: SPD Kollmar up-down up-down Kommunalwahl am 14. Mai Diese Kandidaten treten für die SPD in Kollmar an Von Hermann Mohrdieck | 22.04.2023, 18:57 Uhr

Die Sozialdemokraten in der Gemeinde an der Stör wollen in den kommenden fünf Jahren Umwelt und Klima in den Fokus rücken und neue Tempolimits im Dorf etablieren.