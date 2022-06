Am Kirchplatz in Glückstadt werden bald keine Schnelltests mehr ausgewertet. FOTO: Jens Büttner/dpa/Symbolbild Schnelltests bei Mediziner Stefan Schröpfer Corona-Teststation am Kirchplatz in Glückstadt schließt Von Grischa Malchow | 21.06.2022, 17:00 Uhr

Am Freitag, 24. Juni, wird vorerst zum letzten Mal im Gemeindehaus am Kirchplatz getestet. So erklärt Facharzt Stefan Schröpfer diese Entscheidung.