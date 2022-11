Nur Einsatzfahrzeuge durften durch: Die Polizei stoppte den Verkehr zum Fähranleger in Glückstadt für mehrere Stunden. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Großeinsatz am Fähranleger Auslaufende Flüssigkeit aus Gefahrgutlaster legt Elbfähre Glückstadt-Wischhafen lahm Von Jürgen Kewitz | 14.11.2022, 17:28 Uhr

Eine Leckage an einem Sattelzug mit Chemikalien rief am Montagnachmittag zahlreiche Einsatzkräfte in Glückstadt auf den Plan. Der Fähranleger wurde weiträumig abgesperrt, der Fährbetrieb für mehrere Stunden eingestellt.