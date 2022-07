Für ungefähr zwei Wochen wird die Bushaltestelle am Marktplatz nicht angefahren. FOTO: Marc Nasner up-down up-down Verkehr in Glückstadt Bushaltestelle wird wegen Bauarbeiten vom Marktplatz verlegt Von Jürgen Kewitz | 15.07.2022, 17:02 Uhr

Aufgrund der Bauarbeiten am Fleth können Busse die Haltestelle am Marktplatz in den kommenden Wochen nicht anfahren. Diese wird daher verlegt.