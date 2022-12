Geht auch ohne Kostüm: Karl-Heinz Wiechmann spielte wieder Nikolaus für die Kinder bedürftiger Familien in Glückstadt. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Geschenkeaktion vor dem Sozialkaufhaus in Glückstadt Karl-Heinz Wiechmann hat Schokolade, Kuscheltiere und mehr für bedürftige Kinder Von Jürgen Kewitz | 08.12.2022, 16:46 Uhr

Er sah versteckte Armut und das Elend in vielen Familien. Deshalb verteilt Karl-Heinz Wiechmann vor dem Sozialkaufhaus in Glückstadt bunte Tüten an bedürftige Kinder.