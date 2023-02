Dieser Papa Hase war mit seinen beiden Piratenjungs dabei. Foto: Regine Sander up-down up-down Hexen, Piraten oder Ninjas Bunte Faschings-Sause beim ETSV Fortuna Glückstadt Von Regine Sander | 19.02.2023, 13:25 Uhr

An zahlreichen Stationen konnten die Jungen und Mädchen sich am Sonnabend in der Halle richtig austoben – nach zwei Jahren Corona-Pause. Und mehr Eltern als gewöhnlich waren verkleidet.