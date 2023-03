Inken Glüsing sieht sich Muster von Vorhängen an, die zu dem denkmalgeschützen Raum passen müssen. Foto: Christine Reimers up-down up-down Tag der offenen Tür am 2. Juni Bürgertreff in Glückstadt nimmt Gestalt an Von Christine Reimers | 06.03.2023, 14:07 Uhr

Am neuen Bürgertreff in Glückstadt wird kräftig gearbeitet. So manche Überraschungen führten zu Zeitverzögerungen. Wie ist der aktuelle Stand?