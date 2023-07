Der Brunnen am Jungfernstieg ist seit 20 Jahren außer Betrieb. Foto: Herbert Frauen up-down up-down Wasserspender außer Betrieb Ein Brunnen ohne Wasser: Bauausschuss Glückstadt berät über künftige Nutzung Von Herbert Frauen | 18.07.2023, 18:00 Uhr

Der Brunnen am Jungfernstieg in Glückstadt ist seit 20 Jahren stillgelegt – eine Entscheidung, die Peter Kentenich nicht nachvollziehen kann. In der jüngsten Bauausschuss-Sitzung stellt er die Wiederinbetriebnahme zur Debatte.