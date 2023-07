Einer der Blumenkästen war zeitweise weg – jetzt steht er wieder da. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down „Ausgeliehen“ statt gestohlen? Blumenkasten am Fleth in Glückstadt ist wieder da Von Jürgen Kewitz | 06.07.2023, 12:48 Uhr

Genauso still und heimlich, wie er verschwunden war, ist der Blumenkasten am Fleth in Glückstadt wieder aufgetaucht.