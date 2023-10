Komödie Von Strip-Mühle bis Karibikkneipe – bei der Theatergruppe Kollmar kommt noch was Von Regine Sander | 05.10.2023, 16:31 Uhr Mühle spielen und Bier am Morgen – nicht schlecht, aber das kann nicht alles sein (v. l. Maren Gümüskaya, Arne Trampenau, Sinja Hansen). Foto: Regine Sander up-down up-down

Die Theatergruppe Kollmar zeigt in der Elbdiele die Komödie „Kommt noch was?“, in der zwei Männer im besten Rentenalter zu einem Segeltörn um die Welt aufbrechen wollen. Mit viel Charme, Wortwitz und Spielstärke wurde das Publikum durch sämtliche Höhen und Tiefen des Älterwerdens geführt, so das Urteil unserer Autorin.