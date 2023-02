Die Baustellenabsperrungen sind schon aufgebaut: Demnächst beginnt die Sanierung der Hauptverkehrsader B 431 in Glückstadt. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Umleitung ab 6. Februar Vorbereitungen für Sperrung der Itzehoer Straße in Glückstadt laufen Von Jürgen Kewitz | 01.02.2023, 16:48 Uhr

An der B431 in Glückstadt wurden die ersten Absperrungen für die kommende Baustelle aufgebaut. In Kürze wird die Hauptverkehrsader abschnittsweise bis voraussichtlich zum Jahresende gesperrt und saniert.