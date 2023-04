Die Einmündung Itzehoer Straße in Richtung Stadtpark wurde in den vergangenen Tagen fertig gepflastert und könnte jetzt an die Kreuzung angebunden werden. Dort fehlt aber aufgrund unterbrochener Leitungsarbeiten weiterhin die Fahrbahndeckschicht.

Foto: Jürgen Kewitz