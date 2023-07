Am Ende der Deichüberfahrt Herrenweide wird der Einmündungsbereich Im Neuland um eine große breite Schleppkurve erweitert. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Teile des Schutzdeichs abgetragen Lösung für Papierfabrik Steinbeis: Bauarbeiten am alten Elbdeich in Glückstadt notwendig Von Jürgen Kewitz | 21.07.2023, 14:30 Uhr

Vor dem Steinbeis-Gelände in Glückstadt steht eine Straßenerneuerung an. Damit das Unternehmen trotzdem erreichbar bleibt, musste eine Lösung her.