Nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach Angaben der Polizei der Grund eines Unfalls, bei dem am späten Freitagnachmittag (29. September) eine 24-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden ist. Es passierte um 16.30 Uhr in der Straße Mittelfeld: Dort geriet die junge Frau aus Kollmar mit ihrem Audi im Auslauf einer Kurve in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Teleskoplader zusammen.

Sie musste vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Klinikum Elmshorn eingeliefert werden. Wie die Beamten weiter berichteten, wurde der Pkw vollkommen zerstört. An der Arbeitsmaschine entstand dagegen kein sichtbarer Schaden.