Ausstellung Das Detlefsen-Museum in Glückstadt zeigt Bilder, Bücher und Objekte von Manfred Schlüter Von Gabriele Knoop | 15.09.2023, 05:30 Uhr Die Bilder entstanden in Manfred Schlüters Atelier, das er lieber „Rumpelkammer“ nennt. Foto: Gabriele Knoop up-down up-down

In einer großen Ausstellung in zwei Sälen und einem umfangreichen Katalog können Besucher des Detlefsen-Museums in Glückstadt Werke Manfred Schlüters erleben.