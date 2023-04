Mit dem City-Lauf sind unter anderem auch mehrere Rennen für Kinder und Jugendliche in der Innenstadt abgesagt. Foto: Reiner Stöter up-down up-down Geplanter Volkslauf am 8. Juli City-Lauf in Glückstadt abgesagt: Das sind die Gründe Von Jürgen Kewitz | 20.04.2023, 05:59 Uhr

Zum 29. Mal sollte eigentlich am 8. Juli die Laufsportveranstaltung des ETSV Fortuna Glückstadt in der Glückstädter Innenstadt stattfinden. Doch daraus wird nichts. Die Planungen lassen sich nicht mit der Großbaustelle an der B431 in Einklang bringen.