Sportgelände am Molenkiekergang Aus dem ETSV Flohmarkt wird der Fortuna-Tag in Glückstadt 22.03.2023, 18:00 Uhr

Auf dem Sportgelände am Molenkiekergang in Glückstadt wird am 1. Mai ein buntes Fest mit Flohmarkt stattfinden.