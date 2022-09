Der Bora landete auf dem Grünstreifen in der Gorch-Fock-Straße. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Alkoholfahrt in Glückstadt 24-Jähriger kollidiert mit drei geparkten Fahrzeugen und landet mit dem Auto auf der Seite Von Jürgen Kewitz | 30.09.2022, 15:27 Uhr

Resultat des Unfalls in der Gorch-Fock-Straße in Glückstadt: Es gab keine Verletzungen, aber einen Totalschaden sowie einen fünfstelligen Schaden an drei geparkten Fahrzeugen. Die Polizei sucht Zeugen.