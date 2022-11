Für einen Weihnachtsmarkt rund um ihren Hofladen öffnet die Familie Carstens ihren Hof an der Straße Zum Windpark in Krempdorf am 18. und 19. November. Freitags von 14 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 18 Uhr finden Besucher bei freiem Eintritt neben Gestecken und Kränzen, handgemachtem Schmuck und Accessoires sowie Deko-Artikeln und Holzarbeiten viele vorweihnachtliche Leckereien.

Lesen Sie auch Floraler Advent auf Hof Schwartkop Zwei Tage Weihnachtsmarkt in Krempdorf

Neben Verkostungen im Hofladen gibt es selbstgemachte Erbsensuppe, gebrannte Mandeln, Glühwein und vieles mehr, kündigt Organisatorin Astrid Carstens an. Für Kinder gibt es eine Bastelecke, damit die Eltern etwas Zeit zum Stöbern und Klönen haben. Am Sonnabend winken Gewinne bei einer Tombola. „Der Erlös wird der Tafel und dem Sozialkaufhaus in Glückstadt gespendet“, sagt Astrid Carstens.