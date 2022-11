Ihr Buchladen ist fester Bestandteil der Glückstädter Innenstadt: Vor 40 Jahren eröffnete Renate Meyer die Bücherstube am Fleth. Foto: Michael Ruff up-down up-down Buchhandlung am Fleth Als Holzkauffrau in den Buchhandel: Renate Meyer blickt auf 40 Jahre Bücherstube in Glückstadt Von Kristin Finke | 12.11.2022, 16:30 Uhr

Ein Regal gefüllt nur mit Spiegel-Bestsellern? Das kommt bei Renate Meyer nicht in Frage. Sie möchte Bücher verkaufen, hinter denen sie auch steht. Die Inhaberin der Bücherstube am Fleth in Glückstadt erzählt im Interview, wie sich der Buchhandel seit 1982 gewandelt hat und welche neuen Ideen daraus entstanden sind.