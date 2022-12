Bei Großsolt kam ein Auto von der glatten Straße ab und kippte in den Graben. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Foto: Jasper Hentschel up-down up-down Unfälle nach starken Schneefällen Spiegelglatte Straßen zwischen Tarp und Großsolt: Zwei Autos in den Graben gerutscht Von Jasper Hentschel | 13.12.2022, 19:31 Uhr

In Folge der starken Schneefälle im Norden des Kreises Schleswig-Flensburg am Dienstag verwandelten sich auch die Straßen im Bereich zwischen Tarp und Großsolt in gefährliche Rutschbahnen – es ereigneten sich zwei Unfälle.