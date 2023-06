Der in seinem Amt bestätigte Langballiger Bürgermeister Kurt Brodersen (v.li.) mit seinen Stellvertretern Christoph Ochs und Ulrich Dehn. Foto: Wilhelm van de Loo up-down up-down Neue Gemeindevertretung Kurt Brodersen geht in zweite Amtszeit als Bürgermeister von Langballig Von Wilhelm Van de Loo | 24.06.2023, 10:31 Uhr

Die Causa Nissen, zu wenig Frauen: In der Gemeindevertretung in Langballig wurden in der konstituierenden Sitzung einige Konflikte angesprochen.