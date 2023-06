Noch wächst hier Industriemais: Bürgermeister Karsten Stühmer vor einem Teil der Fläche, auf der eine Freiflächen-Photovoltaikanlage stehen soll. Foto: Doris Smit up-down up-down Energiewende in Angeln Zwei Landwirte planen riesigen Solar-Park auf Feldern in Schaalby Von Doris Smit | 18.06.2023, 10:20 Uhr

Karsten Stühmer bleibt Bürgermeister in Schaalby, daran ließ der Gemeinderat in der konstituierenden Sitzung keinen Zweifel. Aber es wurde auch inhaltlich gearbeitet: Landwirte der Gemeinde möchten in die Produktion erneuerbarer Energie investieren.