Barbara Palubicki aus Faulück ist voller Trauer und auch Wut: Ihr geliebter Kater „Adam“ wurde von einem unbekannten Schützen angeschossen und dabei so schwer verletzt, dass er eingeschläfert werden musste. „Wie kann ein Mensch einem Tier nur so etwas antun? Er hat doch keinem etwas getan“, sagt sie sichtlich erschüttert.

Kater kam verletzt vom nächtlichen Streifzug zurück

Ihr erst anderthalb Jahre alter Kater kam am vergangenen Sonntag nicht wie üblich am Morgen von seinem nächtlichen Streifzug zurück nach Hause in die Ekenisser Straße in Faulück. Erst am späten Vormittag sei er laut schreiend auf Palubickis Terrasse aufgetaucht und habe sich verletzt in eine Ecke geschleppt. Voller Sorge habe sie versucht, ihn hochzunehmen und dabei gesehen, dass die Vorderläufe bluteten. „Die waren richtig zerfetzt, man konnte Knochen sehen“, schildert sie den schlimmen Moment.

Barbara Palubicki ist traurig über ihren Verlust und auch wütend auf den unbekannten Schützen, der ihrem Kater so schwere Verletzungen zugefügt hat

Beim Röntgen wurde ein Projektil entdeckt

Sie habe das Tier dann zu einem Tierarzt nach Satrup gebracht, der ihm aber nicht helfen konnte. „Ich bin dann direkt zu einer Tierklinik nach Hamburg gefahren. Dort wurde er geröntgt und es wurde ein Projektil in seinem Körper entdeckt“, erzählt sie. Die Ärzte erklärten ihr, dass sie dem Kater beide Vorderbeine abnehmen müssten, um ihn vielleicht zu retten. Um ihrem „Adam“ weiteres Leid zu ersparen, habe sie sich dann sehr schweren Herzens entschlossen, ihn einschläfern zu lassen.

Kater „Adam" sei lieb und sehr verschmust gewesen und habe sie immer beruhigt und entspannt, sagt Barbara Palubicki.

Auch sein Bruder vermisst Kater „Adam“

„Ich war völlig fertig. Meine Nachbarn mussten ihn im Garten begraben, ich konnte das nicht“, sagt Barbara Palubicki. Jetzt wollen sie ihm aber ein schönes Grab gestalten. „Ich vermisse ihn so sehr. Er war so ein verschmuster Kater, der mich immer sehr beruhigt hat. Auch sein Bruder vermisst ihn und sucht ihn überall“, erzählt sie. Seine Mutter sei ihr zugelaufen. Sie sei trächtig gewesen und habe dann bei ihr zwei Kater und ein Kätzchen auf die Welt gebracht, erzählt Palubicki. Das kleine Weibchen habe sie weggegeben und die beiden Kater, „Purzel“ und „Adam“, behalten.

Polizei ermittelt und bittet um Mithilfe

Warum jemand auf ihren Kater geschossen haben könnte, ist ihr ein Rätsel. „Meine Nachbarn sagen, sie hätten auch an den Tagen danach nochmal Schüsse gehört. Ich hoffe nur, dass nicht noch auf andere Katzen geschossen wurde“, sagt Palubicki. Sie ist inzwischen zur Polizei gegangen und hat Anzeige erstattet.

„Die Polizeiwache in Kappeln hat eine Strafanzeige nach Paragraph 17 des Tierschutzgesetzes aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet“, bestätigt Polizeisprecherin Sandra Otte. Die Ermittlungen laufen und die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich bei der Polizei in Kappeln unter 04642 – 9655901 zu melden.