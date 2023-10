Sturmflut an Schlei und Ostsee Freiwillige Helfer und Feuerwehren kämpfen in Arnis gemeinsam gegen das Hochwasser Von Stephan Schaar | 20.10.2023, 19:56 Uhr Die Dämmerung hat schon eingesetzt und der Sturm tobt immer wilder, während auf dem Parkplatz vor Arnis große Sandhaufen aufgeschüttet und Sandsäcke befüllt werden. Foto: Stephan Schaar up-down up-down

In Arnis steht das Wasser hoch am Deich und am Damm. Zahlreiche freiwillige Helfer und Kameraden anderer Wehren füllen Sandsäcke und versuchen gemeinsam, eine Überflutung zu verhindern.