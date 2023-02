Am Donnerstag, 16. Februar, öffnet die Woolworth-Filiale in Süderbrarup Foto: Doris Ambrosius up-down up-down Neueröffnung Zurück in Süderbrarup: Woolworth öffnet in der Großen Straße Von Doris Ambrosius | 15.02.2023, 18:01 Uhr

Der Discounter Woolworth feiert am Donnerstag seine Neueröffnung in Süderbrarup. Bis Mitte Dezember hatte es an dieser Stelle noch eine Zweigstelle des Textileinzelhändlers NKD gegeben.