Wintercamping in SH Video: Mit Wärmflasche und extra Pullover — Warum Menschen im November Campen fahren Von Victoria Lippmann | 08.11.2022, 15:15 Uhr

Für die meisten Camper endet spätestens Ende Oktober die Saison. Doch einige Outdoorfans lassen sich auch von Kälte und früher Dunkelheit nicht abschrecken. Der Campingplatz Steinberghaff liegt direkt an der Ostsee und hat das ganze Jahr über geöffnet. Was ist in der kalten Jahreszeit dort eigentlich los? Wir haben uns mit der Kamera umgesehen.