Gutes Team: Tischlermeisterin Dörte Albrecht (v. li.) mit den Gesellen Jürgen Bade-Hagge und Uwe Hansen, der gerade seine 30-jährige Betriebszugehörigkeit feiern konnte. Foto: Doris Smit Familienbetrieb in Klappholz In Feierlaune: Die Tischlerei von Dörte Albrecht gibt es schon seit 60 Jahren Von Doris Smit | 16.03.2023, 10:50 Uhr

Gleich zwei Jubiläen stehen in der Tischlerei Albrecht in diesen Tagen an: Im März vor 60 Jahren gründete Ernst Otto Albrecht den Betrieb in Klappholz, darüber hinaus feiert Geselle Uwe Hansen seine 30-jährige Firmenzugehörigkeit.