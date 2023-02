Uwe Henningsen macht aus Wachs immer auch wieder skurrile Sachen. Das kommt bei seinen Kunden gut an. Foto: Jörg Kasischke up-down up-down Werkstatt in Niesgrau Uwe Henningsen und Marina Schulze machen Kerzen und außergewöhnliche Werke aus Wachs Von Jörg Kasischke | 13.02.2023, 10:24 Uhr

Das Rentnerpaar Uwe Henningsen und Marina Schulze verarbeitet im Jahr rund drei Tonnen Kerzenwachs. Früher waren die Mengen noch größer. Noch heute haben sie viele Großkunden in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich.