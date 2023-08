Landwirtschaft in Angeln Kelterei statt Kuhstall: Carolin und Hanke Jensen wollen mit Wein aus Dollerup anstoßen Von Wilhelm Van de Loo | 14.08.2023, 11:33 Uhr Carolin (mit einer kleinen noch grünen Rebe in der Hand) und Hanke Jensen in ihrem im Frühjahr angepflanzten Weingarten. Im Hintergrund ist der Schmalspurtraktor mit Anbaugerät zur mechanischen Unkrautbekämpfung zu sehen. Foto: Wilhelm van de Loo up-down up-down

Carolin und Hanke Jensen haben auf drei Hektar ihres Hofes in Dollerup 12.500 Weinstöcke gepflanzt. Sie wagen sich damit an einen in Angeln (noch) ungewöhnlichen landwirtschaftlichen Betriebszweig.