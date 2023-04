Simon Petersen (1. Vorsitzender, von links) und Thies Banneck (2. Vorsitzender) sind die neuen Verantwortlichen in der DLRG-Gliederung Gelting-Golsmaas-Hasselberg (GGH). Der bisherige und langjährige 1. Vorsitzende Jürgen Horn bleibt der DLRG GGH aktiv verbunden. Foto: Jörg Kasischke up-down up-down DLRG Gelting-Golsmaas-Hasselberg Simon Petersen löst Hans-Jürgen Horn als Vorsitzenden ab Von Jörg Kasischke | 11.04.2023, 13:22 Uhr

Nach zehn Jahren als 1. Vorsitzender an der Spitze der Gliederung trat Hans-Jürgen Horn auf der Jahreshauptversammlung nicht wieder an. Er blickt auf eine lange Zeit an der Spitze der Gliederung zurück.