Tanzen, Trinken, Schnacken Warum das Scheunenfest der Landjugend in Dollerup eine echte Kult-Party ist Von Dania Isabell Martin | 08.09.2023, 18:29 Uhr Svea Guschl und Ove Lorenzen sind Vorsitzende der Landjugend Grundhof, die jedes Jahr das Scheunenfest in Dollerup veranstaltet. Foto: Dania Isabell Martin up-down up-down

Am Samstag wird in Dollerup wieder kräftig gefeiert. Die Landjugend veranstaltet ihr 21. Scheunenfest. Warum die Veranstaltung Kult-Charakter hat und was an dem Verein so besonders ist.