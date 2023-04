Eine Mitarbeiterin des Archäologischen Landesamtes untersucht ein wikingerzeitliches Haus mit Feuerstelle. Foto: Doris Ambrosius up-down up-down Vortrag in der St. Marienkirche Norderbrarup: Wenn archäologische Fundstücke den Hausbau stoppen Von Doris Ambrosius | 17.04.2023, 10:55 Uhr

Es ist noch nicht lange her, dass am Neubaugebiet an der Norderbraruper Kirche wikingerzeitliche Grubenhäuser entdeckt wurden. Dr. Rainer Hansen will nun in einem Vortrag Einblicke in die vorläufigen Grabungsergebnisse geben und mehr zur Geschichte Norderbrarups verraten.